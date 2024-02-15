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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı artıyor

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Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısının 28.576'ya yükseldiğini açıkladı.

GAZZE, 15 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28.576'ya yükseldiğini ve 68.291 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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