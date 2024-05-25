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Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 27 GA 337 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 27 ALM 788 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki T.A, F.A, M.A, H.G. ve M.A yaralandı. Araçta sıkışan sürücü M.K. bulunduğu yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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