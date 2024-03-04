Şehitlerin Anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyen Gazi Torunu Tekirdağ'a Ulaştı

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş (56), Tekirdağ'a geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinden yola çıktı.

Dedesine ait "İstiklal Madalya Sertifkası" ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a ulaştı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır milli birlik ve beraberliğe dikkati çekmek amacıyla Çanakkale'ye yürüdüğünü söyledi.

Tekirdağ'a ulaşmaktan mutlu olduğunu aktaran Gümüş, "Adım adım şehitlerimizin yolunda yürümeye çalışıyorum."dedi.

Türk milletinin Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğine vurgu yapan Gümüş, "Atalarımız bu güzel vatanı ve bayrağımızı bize emanet ettiler. Bizde onların torunları olarak onların mirasına sahip çıkacağız. Onları unutturmayacağız. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet diyoruz. Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Gençler lütfen emanete sahip çıkalım."diye konuştu.

Bir süre balıkçı barınağında dinlenen Gümüş'e Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ikramda bulundu.

Gümüş, daha sonra yürüyüşüne devam etti.