Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 105. yılında anıldı

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 105. yılında yad edildi.

Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen törende, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, anıta çelenk sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, bazı ilçe belediye başkanları ve gazetecilerin yanı sıra Hasan Tahsin Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, tarihe "kurtuluşun ve kuruluşun şehri" olarak geçen İzmir'de işgale karşı direncin ilk kıvılcımını çakan Hasan Tahsin'i anmak için bir arada olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hasan Tahsin'in şehit edilişinden 4 gün sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ifade eden Tugay, "O savaşın belki başladığı nokta olan İzmir'in liman bölgesi, Milli Mücadele'nin 9 Eylül'de Hükümet Konağı'na çekilen bayrakla sonuçlandığı yer olarak ülkemizin tarihinde her zaman hatırlanacak. Bu zafer ülkemizi Cumhuriyet'in kuruluşuna götürdü. O nedenle İzmir, ilk işgale uğrayan ama aynı zamanda kurtuluş ateşinin ilk yakıldığı şehir." dedi.

İGC Başkanı Gappi ise gazetecilerin toplumun yaşadığı sorunlara sırtını dönemeyeceğini, sadece tanıklık eden değil yurdun kurtuluşu için canla başla mücadele edenler olduklarına işaret etti.

Hasan Tahsin'in İzmirli gazeteciler için eşsiz bir miras olduğunu kaydeden Gappi, "Böyle eşsiz bir miras biz İzmirli gazetecilerin onuru aynı zamanda sorumluluğudur. Çoğunluğun 'bağımsız gazetecilik öldü' diye kanıksadığı bir ortamda biz hala umudumuzu koruyor ve mücadele gücü buluyorsak Hasan Tahsin'in mirasını taşıdığımız içindir." ifadelerini kullandı.

Kolordu Şehitleri Kitabesi

Öte yandan İzmir'in işgalinde şehit olan asker ve siviller anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesince yaptırılan "Kolordu Şehitleri Kitabesi" de Kordon'daki yerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve gaziler tarafından açılan kitabede "Bu kitabe; 15 Mayıs 1919 tarihinde silahsız olmalarına rağmen Türk milletinin haysiyetini gözeterek üniformalarının şerefini koruyan ve şehit olmayı tercih eden asil Türk subaylarının, kahraman Mehmetçiklerin ve sivillerin aziz ruhlarına ithaf edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

Kitabede Albay Süleyman Fethi Bey, Tabip Yarbay Şükrü Bey, Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Efendi, Teğmen Faik Efendi, Kalem Amiri Nadir Bey, Kol Ağası Hüseyin Necati Efendi, Yüzbaşı Nazım Efendi, Alay Katibi Fethi Bey ve Kalem Amiri Ahmet Hamdi Bey'in isimleri bulunuyor.