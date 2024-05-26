Üye Girişi
Haberler

Fransız haber ajansı Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler içeren bir haber yayınladı. Haberde, Togg'un üretim fabrikasının yüksek nitelikli çalışanlarına ve Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin gelişimine değinildi. Ayrıca, Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarında Togg ile önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) ürettiği, geçen yıl piyasaya sürülen ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Togg'un üretim fabrikasının 40'ı kadın olan "yüksek nitelikli" çalışanlarına değinilen haberde, Bursa'da bulunan fabrikadan övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısında, İstanbul'un karşısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Bursa ili, yarım yüzyıl içinde küresel otomotiv endüstrisinin kalesi haline geldi." denildi.

"Marmara Denizi kıyılarında gri ve turkuaz renklerdeki yeni fabrikanın" Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceğinde önemli rol oynadığı aktarılan haberde, "Halihazırda otomobil üretimiyle tanınan Türkiye, şimdi de şampiyonu Togg ile elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, Marmara Bölgesi'nin, dünya otomobil sanayisinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulunularak, Fiat ve Renault'nun da aralarında bulunduğu büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerden beri bu bölgede fabrikalar açtığı hatırlatıldı.

İsmini vermek istemeyen bir üretim müdürünün AFP'ye demecinden alıntıların da bulunduğu haberde, saat başı 20 araç üreten Togg'un 2023'te 20 bin araç üreterek, ilk yılında 2 bin araç üreten Tesla'nın önüne geçtiği belirtildi.

Haberde, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği??????? (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın, Togg hakkındaki açıklamalarından da bahsedildi.

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.

Haberde, Türk otomobil sektörünün, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye TOGG Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

 Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

 İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

Bakmadan Geçme

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir?
İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title