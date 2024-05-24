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Fransız Çevreciler Total Energies'e Finansmanı Durdurmak İçin Eylem Yaptı

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Fransa'da çevreci bir grup, Fransız varlık yönetim şirketi Amundi'nin petrol devi Total Energies'e finansman sağlamayı durdurması için şirketin Paris'teki binası önünde eylem yaptı. Amundi'nin petrol ve gaz alt yapısına yatırım yapmayı bırakması için toplanan eylemciler, şirket binasına girmeye çalıştı ve polis müdahalesiyle karşılaştı.

Fransa'da çevreci bir grup, Fransız varlık yönetim şirketi Amundi'nin petrol devi Total Energies'e finansman sağlamayı durdurması için şirketin Paris'teki binası önünde eylem yaptı.

Huffington Post'un haberine göre, Fransız şirketi Amundi'nin petrol ve gaz alt yapısına yatırım yapmayı bırakması için onlarca eylemci şirketin Paris'teki binası önünde toplandı.

Petrol devi Total Energies'nin en büyük hissedarlarından olan Amundi'yi protesto eden çevreciler, sloganlar atarak şirket binasına girmeye çalıştı.

Şirketin güvenlik görevlileri ise tazyikli suyla göstericilerin binaya girişini engelledi.

Yanlarında getirdikleri aletlerle şirketin camlarını kıran göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, polisin eylemcileri yere yatırarak müdahalede bulunduğu anlar bulunuyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Manon Aubry de polis müdahalesi sırasında göstericilerin yanında yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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