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Fransa'da Öğretmenler, Eğitim Reformunu Protesto Etti

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Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen reforma karşı gösteri düzenledi. Öğretmenler, reformun öğrencileri ayrıştıracağını ve çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olacağını düşünüyor.

Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.

Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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