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Finike'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümran Sarma'nın kullandığı 07 AJR 158 plakalı otomobil, Kum Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kavşakta Betül Özdemir idaresindeki 07 AGD 162 plakalı otomobille çarptı.

Kazada, Sarma yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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