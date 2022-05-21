Financial Times: Şubat'tan Bu Yana İtalya'nın Rusya'dan Ham Petrol İthalatı Dört Katına Çıktı - Haberler

ROMA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Financial Times gazetesi Cuma günü, İtalya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın başlamasından önceki döneme kıyasla Rusya'dan üç kat daha fazla petrol ithal ettiğini yazdı. Habere göre, İtalya ithal ettiği Rus ham petrol miktarını dörde katlayarak günde 450.000 varile çıkardı. Haberde, bu dramatik artışın Rusya'ya yönelik yaptırımların çarpıtıcı etkisinden kaynaklandığı belirtildi. Bu gelişmeler, Moskova merkezli Lukoil'in sahip olduğu İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ISAB petrol rafinerisindeki durumdan kaynaklanıyor. Habere göre, yaptırımlar nedeniyle ISAB, diğer ham petrol üreticilerinden alım yapmak için gereken kredi miktarını alamıyor, bu da rafinerinin tamamen Lukoil'den gelen tedarike dayanmak zorunda kalması anlamına geliyor.

İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (CISL) parçası olan; enerji, moda, kimya ve ilgili sektörlerdeki işçilerden sorumlu federasyonun Güney Sicilya genel sekreteri Alessandro Tripoli, "Bu paradoksal bir durum çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan enerji ithalatını engelleyerek onu cezalandırmak istedi ancak burada (Rusya'dan ithalat) yaptırımlarla aslında teşvik edildi" dedi. Emtia verileri şirketi Kpler'e göre, bu dramatik artışla İtalya, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan en fazla ham petrol ithal eden üyesi olan Hollanda'yı geçmenin eşiğinde. Bu ayın başlarında, Avrupa Birliği, İtalya dahil üye ülkelerin çoğunda Rus ham petrol ithalatını yıl sonuna kadar bitirme taahhüdünde bulunmuştu.

Xinhua / Güncel