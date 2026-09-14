Filistin'in Viyana Büyükelçisinden, topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleri için kapsamlı boykot çağrısı

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama yönündeki adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yerleşimleri destekleyen şirket ve bankaların da boykot kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Şafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasını, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik politikası ve Gazze'deki soykırım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerle ticaretin yasaklanması yönündeki 12 ülkenin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Şafi, kararların hızla hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Şafi, yerleşimler meselesinin yalnızca ürünlerle sınırlı olmadığına, bütün bir ekonomik altyapıyı kapsadığına dikkati çekerek, "İnşaat ve altyapıda faaliyet gösteren şirketler var, finansman sağlayan bankalar var. Dolayısıyla boykot edilmesi gereken bütün bir kurumsal altyapı söz konusudur. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine son vermek istiyorsak, yerleşimleri destekleyen tüm altyapıyı boykot etmeliyiz." diye konuştu.

Söz konusu girişimin eksiklerine rağmen olumlu olduğunu vurgulayan Şafi, "Umarız ki bu, İsrail'in cezasızlığına son vermeye yönelik bir başlangıç olur." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplum yerleşimleri İsrail'in parçası olarak tanımıyor"

Şafi, kararın siyasi açıdan önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu, uluslararası toplumun yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadığını, yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve İsrail'in bu yerleşimlere son vermesi gerektiğini belirten çok güçlü bir siyasi mesaj veriyor. Dolayısıyla siyasi açıdan bu çok, çok önemli."

Kararın İsrail üzerinde baskı oluşturulması ve uluslararası hukukun uygulanması sürecinin parçası olduğunu dile getiren Şafi, "İsrail, son 70 yılı aşkın süredir cezasız bir şekilde hareket ediyor. İsrail hiçbir zaman hesap vermedi. İsrail hiçbir bedel ödemedi. Dolayısıyla bunun, İsrail'i hesap vermeye zorlama sürecinin başlangıcı olmasını umuyoruz. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürürse bunun bedeli olacağını anlamalıdır." diye konuştu.

"Bu sadece bir başlangıç"

Şafi, 12 ülkenin attığı adımın tek başına yeterli olmadığını, Almanya ve İtalya gibi bu açıklamayı imzalamayan ülkeler bulunduğuna işaret ederek, AB'nin bir bütün olarak ortak karar alması gerektiğini söyledi.

AB genelinde, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti kapsayan ortak boykot uygulanmasını istediklerini ifade eden Şafi, "Tekrar söylüyorum, hayır, bu sadece bir başlangıç. AB'nin bir bütün olarak İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini boykot etme konusunda harekete geçmesini umuyoruz ancak yine de bu, ileriye doğru atılmış iyi bir adım olsa da kesinlikle yeterli değil." diye konuştu.

"Almanya gibi İsrail'e silah satmaya devam eden ülkeler de var"

Şafi, Avrupa ülkelerinin Filistin meselesine ilişkin ortak bir dış politika izlemediğine dikkati çekerek, "Avrupa'da tek bir dış politika olmadığını biliyoruz. İspanya gibi ülkelerin Gazze'deki soykırımı açıkça dile getirdiğini gördük. Avrupa'da Filistin Devleti'ni tanıyan ve böylece güçlü bir mesaj veren ülkeler var. Öte yandan, örneğin Almanya gibi İsrail'e silah satmaya devam eden ülkeler de var." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Şafi, bazı ülkelerin tutumunun yerleşimlerle ticaret konusunda ortak bir Avrupa kararı alınmasını engellediğini kaydetti.

"Onlardan uluslararası hukuka saygı göstermelerini istiyoruz"

Şafi, tek istediklerinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerden Filistin yanlısı olmalarını istemiyoruz. Onlardan uluslararası hukuka saygı göstermelerini istiyoruz." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2024'te yayımladığı danışma görüşünü hatırlatan Şafi, bu işgalin bir an önce sona ermesi gerektiğini ve üçüncü ülkelerin bu işgalin sona ermesine yardımcı olma yükümlülüğü olduğunu anımsattı.

Şafi, söz konusu değerlendirmenin kendilerine değil UAD'ye ait olduğunun altını çizdi.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine açtığı dava ile Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına işaret eden Şafi, tek isteklerinin, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk kurumlarına saygı gösterilmesi olduğunu ifade etti.

"Dünyanın dikkatini soykırımın sürdüğüne çekmeliyiz"

İsrail'in, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararına ilişkin Şafi, "Tabii ki İsrail aşırı tepki gösteriyor." dedi.

İsrail'deki seçim sürecine işaret eden Şafi, bu süreçte partilerin "en aşırı uçtaki parti" olmak için yarıştığını söyledi.

Şafi, Gazze'deki gelişmelerin uluslararası toplumun gündeminde tutulması gerektiğini belirterek, "Söylenecek pek bir şey yok. Dünyanın dikkatini soykırımın sürdüğüne çekmeliyiz." dedi.

12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı???????

Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail ise ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA