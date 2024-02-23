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Fethiye'de motosiklet kazasında 2 çocuk öldü, otomobil sürücüsü tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, dün Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpışmıştı.

Kazada, motosikletteki Mehmet Efe Can (13) olay yerinde, Arslan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti, yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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