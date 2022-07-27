Fatih'te öğrencilerin içinde bulunduğu portatif havuz yırtıldı - Haberler

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Fatih'te öğrencilerin içinde bulunduğu portatif havuz yırtıldı

Fatih Belediyesi tarafından ilçedeki bir okulun bahçesine kurulan portatif havuzun yırtılması nedeniyle sular çevreye dağıldı.

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Fatih Belediyesi tarafından ilçedeki bir okulun bahçesine kurulan portatif havuzun yırtılması nedeniyle sular çevreye dağıldı.

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine 7-14 yaş arası çocuklar için kurulan havuz bilinmeyen nedenle yırtıldı.

Havuzda bulunan su çevreye dağılırken havuzun tamiri için çalışma başlatıldı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin olay yerine hızla giderek müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaza nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, konuyla ilgili gerekli tedbirleri alınacağı ifade edilerek, havuzun cuma günü itibariyle tekrar hizmete açılacağı bildirildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Fatih Belediyesi Anadolu Lisesi Fatih Güncel Haberler

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