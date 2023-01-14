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Faslı Bakan Bin Said ile Büyükelçi Doğan Türkiye-Fas kültürel ilişkilerini görüştü

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Faslı Bakan Bin Said ile Büyükelçi Doğan Türkiye-Fas kültürel ilişkilerini görüştü

Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, gençlik ve kültür alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, gençlik ve kültür alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Bakan Bin Said, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Rabat'ta kabul ettiği Büyükelçi Doğan ile bir araya gelişinin Fas-Türkiye ilişkilerinin gücünü pekiştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Paylaşımında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Faslı bakan, Büyükelçi Doğan ile gençlik ve kültür alanlarında ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoup - Güncel

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