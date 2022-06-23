Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu söke söke PKK'dan aldım, Türkiye'ye asker ettim

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer'in geçen yıl örgütten kaçarak teslim olan ve kına yakılarak askere gönderilen oğlu Mustafa (21), vatani görevini tamamladı. Ailelere destek amacıyla nöbete eşiyle devam eden Biçer, "Oğlumu söke söke aldım, Türkiye'ye asker ettim. Ben zaferlere ulaştım siz de ulaşabilirsiniz. Hep beraber bu çocuklara sahip çıkıp, dağdan indirelim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 302 ailenin dönüşümlü sürdürdüğü nöbette, 1025'inci güne girildi. Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer çifti, geçen yıl terör örgütünden kaçan çocukları Mustafa'ya kavuştu. Çocuklarına kavuşmalarına rağmen eylemlerine devam eden çift, kına yakarak Mustafa'yı askere gönderdi. Mustafa Biçer, 22 Mayıs'ta 6 aylık vatani görevini tamamlayarak evine döndü.