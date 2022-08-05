Eskişehir haberi | İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiği tarihi amfi, ilk günkü gibi korunuyor

ANKARA'da, 1933 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de ziyaret ederek sırasında oturduğu tarihi amfi, orijinalliği korunarak restore edildi. Veteriner hekim olan, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yapılan ilk büstünün de bulunduğu amfi, ilk günkü haliyle bugüne taşındı.

İstanbul'da 1842 yılında açılan Askeri Veteriner Okulu, 1889'da Sivil Veteriner Okulu adıyla eğitime devam etti ardından Ankara'ya nakledilerek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi adını aldı. Veteriner Fakültesi'nde ilk ders ve programlar, 200 kişilik İç Hastalıkları Dahiliye Amfisi'nde yapıldı. O yıllarda kapsamlı hayvan hastanesi bulunmaması nedeniyle cerrahi müdahaleler de amfide gerçekleştirildi. Hayvanların tedavileri sırasında oluşan kirliliğin kolay temizlenmesi için zemini özel yapılan ayrıca 200 kişinin sesinin net anlaşılabilmesi amacıyla yarım daire ve dikey şekilde yukarı eğimle akustik sağlanan amfi, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü haliyle korundu. Tarihi dokusu bozulmadan 2016 yılında aslına uygun restore edilen amfide eğitim ve öğretim faaliyetleri, bugün de devam ediyor. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1940 yılında ziyaret edip, sırasında oturduğu, yanında veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un yapılan ilk büstü bulunan amfi, büyük özenle korunuyor.

Prof. Dr. Yarsan, 2022 yılı üniversite tercih döneminde de tarihi amfinin bulunduğu fakültede tanıtım masası oluşturduklarını belirterek, "Tarihi bir mekan içerisinde tanıtımı yapalım, düşüncesiyle bu amfiyi tercih ettik. Öğrencilere bu amfinin tarihini aktardığımızda çok etkilendiklerini dile getiriyorlar" dedi.