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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, farklı miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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