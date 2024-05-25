Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Türk Mutfağı Haftası'nda Eskişehir Simidi Yapım Atölyesi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezince fakültenin Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Eskişehir Simidi Yapım Atölyesi'nde, Gastronomi Bölümü öğrencileri konuk şef Eyüp Köse'nin anlatımıyla simit yapım süreçlerini yakından izledi. Öğrenciler teorik anlatımın ardından uygulama sürecine geçerek Eskişehir simidi yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Alev Dündar, AA muhabirine, sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane, çikolata yapımı, kahveler, içecekler, asitli içecekler gibi dersler alan öğrencilerin donanımlı mezun olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Atölye etkinliğinde Eskişehir simidinin tarifi ve fırınlama farklılıklarının da anlatıldığını belirten Dündar, şu bilgileri verdi:

"Eskişehir simidi yapımı için protein oranı yüksek olmayan un ve yaş maya gerekiyor. Ayrıca bu simit için özellikle istenen şey incir pekmezi ve simit yapımına uygun özel susamı. Un, su ve maya ile güzel bir hamur oluşturuluyor, sonrasında pekmez ve susamla fırına sürülüyor. Orijinalinde meşe odunuyla çalışan bir fırında pişmesi gerekiyor ancak mutfağımızda öyle bir fırınımız ne yazık ki yok. Bu nedenle konvansiyonel fırında pişecek. Böyle ortamlarda yaparken de biraz sıvı yağ yağ ve şeker eklendi. Özellikle coğrafi işaretli olarak düşündüğümüzde en belirgin ayırıcı özelliği olarak yapımında incir pekmezini görüyoruz."

Dündar, hafta etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'a kadar Sivrihisar baklavası, Osmanlı mutfağı reçeteleri gibi konularda atölye çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdülkadir Can Denli ise bu tür etkinliklerin, farklı süreçleri görmeleri bakımından önemli yarar sağladığını vurguladı.

Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran özellikleri öğrendiklerini anlatan Denli, "Gastronominin mikrobiyoloji alanına yoğunlaşmış birisi olarak simitte kullanılan maya benim için çok önemli. Bir ürün nasıl fermente edilir ve fermantasyon süreci nasıl gerçekleşir, bunun üzerine burada yoğunlaşma fırsatı buluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Gastronomi Yerel Haberler Eğitim Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

Bakmadan Geçme

25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240
Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title