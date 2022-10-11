HABER: Eski Türk diplomat: Çin geçtiğimiz 10 yılda muazzam gelişme kaydetti

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'den çeşitli cadde görüntüleri

3. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

ÇEKİM LİSTESİ:

Eski Türk diplomat Noyan Rona, geçen 10 yılda Çin'in muazzam dönüşümüne tanık olduğunu belirterek ülkenin dengeli bir kalkınma sağladığını sözlerine ekledi.

SES 1 (Çince) NOYAN RONA, eski Türk diplomat:

"Çin, bilim, teknoloji ve kültürde öyle bir gelişme başardı ki... Bu açıdan bakıldığında Çin'in çeşitli alanlardaki büyümesi nispeten dengelidir.

Son 10 yılda görece önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Şimdi bu kalkınmanın meyvelerinin tadını çıkarıyoruz."

Rona, Türkiye'nin de son yıllarda Çin'in kalkınmasından yararlandığını söyledi.

SES 2 (Çince): NOYAN RONA, eski Türk diplomat:

"Çin'in yüksek kaliteli ürünleri ve yüksek teknolojisi Türkiye'ye çok sayıda fayda getirdi. Bu tür ürünler ve teknolojiler Türkiye piyasasına sunulurken, Türkiye'nin Batılı ülkelere bağımlılığı azaldı ve maliyetleri düşürdü."

Rona'nın şu anda çalıştığı Garanti Bankası, reformlar ve dışa açılmanın ardından Çin'de bir temsilcilik ofisi açan ilk Türk bankası.

SES 3 (Çince): NOYAN RONA, eski Türk diplomat:

"Çin'in dışa açılma politikasının değişmeyeceğine ve daha fazla dışa açılacağına her zaman inandım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)