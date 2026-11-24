ABD'nin eski Şam ve Cezayir Büyükelçisi Robert Stephen Ford, ABD/İsrail- İran Savaşı'nın son durumunu, ülkeye uygulanan ablukanın Washington'a siyasi faturasını ve küresel dengelerdeki değişimi AA Analiz için kaleme aldı.

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İran, ABD'deki enerji fiyatları üzerinde kurduğu baskının ABD Başkanı Donald Trump'a siyasi açıdan ağır darbe vurduğunu düşünerek savaşı kazandığına inanıyor. İran'a karşı yürütülen askeri harekatın başındaki Amerikalı Amiral Brad Cooper ise Amerikan ablukasının İran ticaretini felç etmesine karşın Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla petrol geçtiğini belirterek kazananın Washington olduğunu savunuyor. Aslında her iki taraf da haklı, üstelik yeniden tırmanma eğilimi gösteren bu çatışma, küresel güç dengelerini de etkileyecek gibi görünüyor.

Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukası ilan etmesinin üzerinden altı ayı aşkın bir süre geçti. Gelinen noktada Tahran'ın ekonomideki ağır tahribatı göğüsleyip ABD'ye hem mali hem de siyasi açıdan ağır bir fatura ödetme üzerine kurduğu kumardan kazançlı çıktı. Riyaldeki sert değer kaybına, fırlayan enflasyona ve yılın başlarındaki ağır bombardımanların ardından yeniden inşa çalışmalarının yavaş ilerlemesine rağmen İran halkı ayaklanmadı. Ancak Tahran için her şey yolunda gitmiyor. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka, ülkenin petrol ihracatını durdurdu ve döviz girişlerini büyük ölçüde kesti. Dahası, Amerikan donanmasının kurduğu refakat sistemi sayesinde Hürmüz'den geçen petrol akışı savaş öncesi seviyelerin yaklaşık üçte ikisine kadar toparlandı. Buna ek olarak Suudi Arabistan ve Irak da daha fazla petrol sevkiyatı için kara yollarına yöneliyor. İran ise buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ticari gemilere yönelik saldırılarını artırdı. Bir New York Times yazarının 17 Kasım'da bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilisine dayandırarak aktardığına göre, isabet oranı artan İran füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) artık BAE gemilerini düzenli olarak devre dışı bırakıyor. Şiddetlenen bu saldırılar, Körfez'deki sigorta maliyetlerini de keskin biçimde yükseltti. Geçtiğimiz mart ayında savaşın başladığı döneme kıyasla bugün daha fazla gemi sefer yapıyor ancak artan nakliye maliyetlerinin de etkisiyle petrol fiyatları, savaşın patlak verdiği 28 Şubat öncesindeki seviyelerin yaklaşık yüzde 40 üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ekonomik yıpranma ve Washington'daki siyasi sarsıntı

İran halkı zor günler geçiriyor ancak Amerikan halkı için de durum pek farklı değil. Moody's'in ekim ayında yayımladığı bir analize göre, yükselen petrol fiyatları ortalama bir Amerikan ailesine bu yıl yaklaşık 2 bin dolara mal oldu. 3 Kasım seçimlerinde sandığa giden Amerikalı seçmenler, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Kongre'deki çoğunluğuna son verdi ve ocak ayında göreve başlayacak yeni Kongre'de Demokratlara güçlü bir çoğunluk sağladı. Demokratlar, Trump yönetimine yönelik yolsuzluk soruşturmaları başlatmaya ve aralarında ABD Savunma Bakanı Hegseth'in de bulunduğu bazı kabine üyelerini görevden almak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu tablo karşısında Trump, iç siyasette kendini savunmaya çok daha fazla mesai ayırmak zorunda kalacak.

Öte yandan, Amerikan Donanması Hürmüz'deki gemi trafiğini açık tutmak için sınırlarını zorlarken, yeni Kongre büyük askeri bütçe taleplerine geçit vermeyecek, Demokratların İran'a karşı yürütülen savaşın finansmanını kesmek için adım atmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. İran'ı Hürmüz ve nükleer programı konusunda taviz vermeye zorlayacak kesin bir seçeneği bulunmayan Trump, ablukanın İran ekonomisini daha da aşındırmasına izin vermeye hazır görünüyor. Ablukanın Körfez'de kalıcı hale gelmesini kabul etmeyecekleri uyarısında bulunan İran, ilk hamleyi yaparak gerilimi yeniden tırmandırmanın şart olduğu sonucuna varabilir. Tahran, ABD'yi geri çekilmeye zorlamak için Körfez'deki Arap ülkelerinin enerji tesislerini ve altyapısını vurmakla tehdit ediyor. Zira İran yönetimi, Trump'ın büyük çaplı bir misillemeye girişmesi halinde Demokratların ona destek vermeyeceğinden emin.

Donald Trump iç siyasette bocalarken, sahadaki savaş giderek yayılıyor. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasının zamanlamasını İran belirlememiş olsa da, örgütün Suudi enerji tesislerine indirdiği başarılı darbeler Trump'ın küresel enerji fiyatlarını düşürme çabalarını boşa çıkardı. Nitekim Suudi yönetimi, aralıksız Husi saldırıları yüzünden Riyad Havalimanı'nın kapanmasının da etkisiyle, her yıl düzenlenen yatırım konferansını iptal etmek zorunda kaldı.

Orta Doğu'daki çatışmaların içine daha fazla çekilmekten endişe duyan Trump ise Husilere doğrudan müdahale etmeyi reddetti. Buna karşın İngiltere, 20 Ekim'de Suudi hava sahasını korumak üzere bölgeye savaş uçakları göndereceğini duyurdu; Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Eylül ayında Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu enerji limanını savunmak için asker göndereceklerini açıklamıştı. Öte yandan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın dışişleri ve savunma bakanları, 5 Ekim'de Riyad'da bir araya gelerek Türk ve Pakistan birliklerinin Krallığa hızla konuşlandırılmasını öngören bir planı devreye soktu. Ankara, 20 Ekim'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı TBMM'ye sundu. Meclis'in 5 Kasım'da anlaşmayı onaylamasıyla Suudi Arabistan'a kapsamlı bir Türk askeri desteğinin önü açıldı. Suudi topraklarına bu ölçekte bir Türk askeri gücünün konuşlandırılması ise tarihte eşi benzeri görülmemiş bir adım olacak. Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de 18 Ekim'de Riyad'ın savunmasına destek vereceklerini taahhüt etti.

Eş zamanlı olarak, Mekke Anlaşması'nın üçüncü ortağı Pakistan da ekim ayı ortasında İran'a açılan iki sınır kapısını ticari trafiğe kapattı. Amerikan deniz ablukasıyla kıskaca alınan İran'ın, doğu komşularıyla yürüttüğü sınır ötesi ticarete bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Öte yandan ABD ve Körfez'deki Arap ülkeleri, İslamabad yönetiminden İran'la olan sınır ticaretini sınırlandırmasını bekliyor. Nitekim Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, 20 Ekim'de üst düzey temaslarda bulunmak üzere Tahran'daydı. Bu görüşmelerde sınır meselesinin yanı sıra, 5 Ekim'deki Riyad toplantısı sonrasında Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yeni birlikler konuşlandırmasının ardındaki hedeflerin de ele alındığı tahmin ediliyor. Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'la savunma alanındaki iş birliği derinleştikçe, bu iki ülkenin Tahran ile Washington arasındaki arabuluculuk rolünü sürdürmesi biraz daha hassas bir denge gerektirebilir.

Tahran'ın beka algısı

Arabuluculuk çabaları şimdiye dek sonuçsuz kaldı. İran yönetimi bu savaşı bir beka mücadelesi olarak görüyor. Bu nedenle yaptırımların kaldırılması, uluslararası bankalarda dondurulan yüz milyar dolara yakın varlığın serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir geçiş düzeni belirleme hakkının tanınması gibi temel taleplerinden kesinlikle taviz vermeyecektir. Tahran ayrıca, olası ABD ve İsrail saldırılarını caydırmak için Körfez'deki ticari gemi trafiğini vurabileceğini ve küresel enerji arzını sekteye uğratabileceğini kanıtlamak zorunda. İran'ın nükleer programı da bir yanda Tahran, diğer yanda Washington ve İsrail arasında uzlaşıya varılmasını zorlaştıran bir diğer büyük engel. Taraflar arasında en ufak bir güven kırıntısının bile olmaması, anlaşma ihtimalini iyice zora sokuyor.

Uzun vadede Tahran, ABD'nin Körfez'deki Arap ülkelerini koruyamayacağını göstererek Amerikalıları bölgeden tamamen çıkarmayı hedefliyor ve bölge ülkeleriyle işbirliğini zorunlu kılacak "ABD sonrası" yeni güvenlik mimarisinin kilit aktörlerinden biri olmak istiyor. Mekke Anlaşması kapsamındaki askeri konuşlandırmalardan rahatsızlık duyan Tahran'da, Dışişleri Bakanı Arakçi 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a yabancı asker konuşlandırılmasının Riyad ile Husiler arasındaki çatışmaları bitirme çabalarını zora soktuğunu belirtti. Yine de Tahran, siyasi anlaşmazlıkları diğer başlıklardan ayrı tutabilen bir diplomasi geleneğine sahip; nitekim kısa vadede Türkiye ve doğu komşuları üzerinden yürüttüğü ticarete mecbur. Öte yandan İran için varoluşsal bir nitelik kazanan savaşta İran Devrim Muhafızları'nın, ABD'ye karşı caydırıcılığı korumak adına Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na tabi güçlerin koruması altındaki Suudi tesislerini hedef almayı gerekli görmesi halinde böyle bir seçeneği masadan tamamen kaldırmayacağı değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda Rusya veya Çin kaynaklı istihbarat desteğinin, İran'ın krizi Mekke Paktı üyesi ülkelere taşımadan sınırlı tutma çabasında belirleyici bir rol oynaması muhtemel.

Moskova ve Pekin'e açılan alan

Rusya ve Çin'in İran'a hedef tespiti konusunda sağladığı istihbarat desteği, Moskova'ya ciddi kazanımlar getirdi. Trump, 19 Kasım'da İran konusunda Rusya ya da Çin'in yardımına ihtiyacı olmadığını öne sürdü. Oysa ekim ayında Rus petrolü ve rafine ürün ihracatına yönelik Amerikan yaptırımlarını askıya almış, bu ürünleri satın alan ülkelere yönelik yeni gümrük vergisi tehditlerini de rafa kaldırmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından şekillenen ABD politikasındaki bu köklü dönüş, Trump'ın küresel enerji fiyatlarını düşürmek için çözüm aradığı ancak sonuç alamadığı bir dönemde geldi. Trump yönetimi ayrıca Kiev'den Rusya ile arasında ateşkesin önünü açabilecek tavizler koparmak amacıyla Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı da erteledi. Trump, 18 Ekim'deki sosyal medya paylaşımında, ABD ile savaş halindeki İran'a Rusya'nın destek vermesini engellemeyi de amaçladığını açıkça dile getirdi.

ABD'de her iki partiden siyasetçiler ile Avrupa başkentleri, Trump'ı Ukrayna'ya askeri yardımı yeniden başlatmaya ve Rusya üzerindeki mali baskıyı tekrar devreye almaya ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Söz konusu girişimler sonuçsuz kalırsa Türkiye ve Avrupa ülkeleri ulusal stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak, zira önümüzdeki yıl zayıflamış bir Ukrayna, enerji ihracatından elde ettiği yeni gelirlerle toparlanıp güçlenen bir Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güç dengesini değiştirme ihtimali taşıyan gelişmelerin yanı sıra, uçak gemileri başta olmak üzere ABD'nin Asya'daki askeri gücünün önemli bir kısmını Basra Körfezi'ne kaydırmaya devam etmesi ve ABD'nin hava savunma füzelerinin tükenmesi, Çin'in Asya'da Washington karşısındaki askeri konumunu güçlendirdi.

İran'la savaşın uzaması halinde ABD'nin, İran'ın doğu komşuları üzerinde İran'la ve İran toprakları üzerinden yürütülen ticareti kesmeleri yönündeki baskısını artırması kuvvetle muhtemel. Böyle bir gelişme, özellikle Orta Asya ile Batı pazarları arasındaki ticarette Orta Koridor'u çok daha cazip hale getirecek. Almatı merkezli Risk Assessment Group ile Future Risk gibi jeopolitik risk analizi alanında uzmanlaşmış kuruluşlar da hükümetlerin ve iş dünyasının Orta Koridor'un geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik ilgisinin artmasından Türkiye'nin kazançlı çıkabileceğini öngörüyor. Ne var ki Türkiye, söz konusu kazanımları iki önemli zorlukla birlikte tartmak zorunda kalacak. Bunlardan ilki güç kazanan bir Rusya olacak. İkincisi ise yeni liderlik kadrosuyla daha farklı bir dış politika çizgisi izleyebilecek ve Ankara'nın Riyad'la yakınlaşmasını kendi bölgesel hesapları açısından değerlendirecek bir İran.

[Robert Stephen Ford, ABD'nin eski Şam ve Cezayir Büyükelçisidir.]

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Kaynak: AA