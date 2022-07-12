Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

- ESENYURT'ta yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul'da 10 Temmuz'da yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizleme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bazı evlerden eşyaların taşınması ve balçık temizleme çalışmaları yapılıyor.

"7 SENE İÇERİSİNDE 4 DEFA SU BASTI"

Engin Çelik, "Ben burayı alalı 1 buçuk ay oldu. Yatırım amaçlı almıştım. Burada oturmuyorum. Alır almaz kiraya verdim ama başımıza böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana evi satarken burada böyle problemlerin olduğunu kimse söylemedi. Bu felaket her sene oluyormuş. Bilgimiz yoktu." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel