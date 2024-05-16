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Esenler'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de hırsızlık suçunu önlemek için çalışma yaparken dur ihtarına uymayan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenler'de polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İlçede hırsızlık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nene Hatun Mahallesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada çarptığı bir çok aracın hasar görmesine sebep olan şüpheli N.G, Tuna Mahallesi'nde kullandığı araçla yakalandı.

Yapılan araştırmada N.G'nin "hırsızlık", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli N.G, "işyerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "kamu malına zarar verme" ve "polisin dur ihtarına uymama" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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