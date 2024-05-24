Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Karısını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, Halil C isimli şüpheli, evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi silahla öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Kadının cenazesi ise Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde karısını evde silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi (73) silahla öldürdü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Halil C, mahalledeki bir çay ocağından polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Halil C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Palandöken Erzurum Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat

Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title