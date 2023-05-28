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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranları

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranları

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14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranları ve ilçe ilçe detayları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de kaç oy aldı? Sinan Oğan Nevşehir'de kaç oy aldı? Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranlarını Nevşehir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Nevşehir (merkez ilçe) Acıgöl Avanos Derinkuyu Gülşehir Hacıbektaş Kozaklı Ürgüp kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre, Nevşehir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %30,64; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,88; Sinan Oğan yüzde %6,09 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,39 oy aldı.

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıbektaş, Kozaklı, Derinkuyu, Merkez, Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ilçelerinde toplamda %62,88 oy aldı.

14 Mayıs Nevşehir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranları! Kılıçdaroğlu Nevşehir'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş, Kozaklı, Derinkuyu, Merkez, Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ilçelerinde ederek %30,64 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de yüzde %6,09 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

NEVŞEHİR KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Nevşehir Güncel Haberler

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