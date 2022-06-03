Erbaş: Kurban, toplumunun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygıyı güçlendirir - Haberler

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Kurban, yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştirmektedir. Toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı duygularını güçlendirir. Tıpkı zekat gibi, sadaka gibi, yardımlaşma gibi, dayanışma gibi. İnfakın en önemli unsurlarından birisidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erbaş, Cuma namazını İzmit kent merkezindeki Fevziye Camii'nde kıldı. Burada cemaate Cuma hutbesi veren Erbaş, daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'na katıldı. Kurbanın sosyal hayatın dengesini korumak için önemli olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Kurban ibadetini anlama açısından en genel çerçevede, 3 boyutun göz önünde bulundurulması gerekir. Birincisi bireysel boyut, bu yönüyle kurban ibadeti iman bilincinin, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmanın, rahmetine ve mafiretine mazhar olmanın nişanesidir. Kurban, Allah yolunda fedakarlığın ifadesidir. Kurban ibadeti ile mümin, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu ikrar eder. Ona şükreder. Varlığın hakikatini idrak eder. Şükrünün ve teslimiyetinin bir nişanesidir, bir göstergesidir, tezahürüdür kurban. Kurbanın ikinci çok önemli boyutu da sosyal boyutudur. Yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştirmektedir. Toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı duygularını güçlendirir. Tıpkı zekat gibi, sadaka gibi, yardımlaşma gibi, dayanışma gibi. İnfakın en önemli unsurlarından birisidir" dedi.Erbaş kurban, zekat ve yardımlaşmanın sevgi ile muhabbeti artırmak için vasıta olduğunu belirterek, "Sosyal devlette mutlaka zenginler ve fakirler olacak. Bu bir vaka, yani bir hakikat. Bu hakikati ortadan kaldırmak mümkün değil. İnsanlığın yer yüzüne geldiği andan itibaren kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Varlıklılar ve yoksullar olacak. İşte onların arasındaki sosyal dengeyi muhafaza etmek, aralarındaki kıskançlığı ortadan kaldırmak ve sevgi ile muhabbeti yerleştirmek için infak, zekat, kurban, sadaka, yardımlaşma, bütün bunlar bir vasıtadır. Sömürüyü ortadan kaldırma vasıtası" diye konuştu.