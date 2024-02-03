Üye Girişi
Haberler

Enkaz kentin sakinleri, yeni evlerini heyecanla bekliyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Enkaz kentin sakinleri, yeni evlerini heyecanla bekliyor Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor.

Enkaz kentin sakinleri, yeni evlerini heyecanla bekliyor

HATAY - Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina hasar görmüştü. Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi. Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

"Kura çekilişinden ümitliyiz"

Asrın felaketinde evini kaybettiğini ifade eden Fatma Dik, "Depremde Elektrik Mahallesi'nde oturuyordum. Evim çöktü, yerle bir oldu. Oğlumu, eşimi ailemi kaybettim. Yapılacak çekilişten ümitliyiz, Devletime güveniyorum. Ne kadar sıkıntılar da yaşasak bu selamete kavuşacaktık" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni; 3 Şubat saat 16: 00'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Hatay Yıkım Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu bankalar açık mı, kaça kadar açık? 3 Şubat bankalar çalışıyor mu? Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde? IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! Dumping sendromu nedir? Seren Serengil'in hastalığı nedir? umping sendorumu belirtileri nelerdir? Dumping sendromu tedavisi! 0850 nerenin kodu? 0850 nerenin alan kodudur? 0850 nereye bağlı? 0850'li numaralar hangi firmalara aittir? Falda deve görmek ne demektir? Falda deve görmek nedir? Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir? Falda balık görmek ne demektir? Falda balık görmek nedir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Falda horoz görmek ne demektir? Falda horoz görmek nedir? Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri! Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title