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Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımına yönelik SİBERAY programı kapsamında çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve "siber zorbalık" konulu slogan yarışmaları düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımına yönelik SİBERAY programı kapsamında çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve "siber zorbalık" konulu slogan yarışmaları düzenlenecek.

SİBERAY'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Nisan dolayısıyla 6-10 yaşlarındaki çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve 11-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik "siber zorbalık" konulu slogan yarışması için başvurular başladı.

Yarışmaya çocuklar 11 Nisan'a kadar velisinin ya da vasisinin Instagram hesabı üzerinden katılabilecek.

Resim yarışmasının birincisine bisiklet, ikincisine scooter, üçüncüsüne de kırtasiye seti; slogan yarışmasının birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine bisiklet, üçüncüsüne ise kulaklık hediye edilecek.

Yarışmanın detaylarına "www.siberay.com"dan ulaşılabiliyor.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan, Slogan, Güncel, Haberler

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