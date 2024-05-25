Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-24 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 87,99 gram metamfetamin, 13,76 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.