Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta F.L'nin kullandığı 23 AEA 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.