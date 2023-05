Ekrem İmamoğlu: Kent Lokantası hizmet ağımızı büyütüyoruz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Mahallesi'nde 9. Kent Lokantası'nın açılışında konuştu. İmamoğlu, "Dolayısıyla gurbetçi gençlerimizin öğrencilikte ne yaşadığını, nasıl zorluklar içinde olduğunu ben de İstanbul'da üniversite hayatı geçmiş birisi olarak biliyorum, yaşadım, arkadaşlarımdan gördüm, dayanışmalarımız oldu, birbirimizi desteklemelerimiz oldu. Ama bu zaman diliminde bu biraz daha büyüdü. Bu noktada biz üniversitede yakın noktaları seçerek, işte Avcılar'dan Sultanahmet'e veya bir diğer noktalara varıncaya kadar oralarda Kent Lokantası hizmete ağımızı büyütüyoruz." dedi.

9. KENT LOKANTASI SARIYER'DE AÇILDI

İmamoğlu, "Kent lokantasını açarken özellikle ve öncelikle ortaya hedef koyduğumuz kitle öğrencilerimiz ve üniversite öğrencilerimiz. Üniversite öğrencilerimizin İstanbul'da milyonu aşan nüfusunda biliyoruz ki bunların birçoğu da gurbetçi, ki yanımda 2 Çapa'lı öğrencimiz var. Biri Maraş'tan geliyor ailemiz, Biri Samsun'dan. Dolayısıyla gurbetçi gençlerimizin öğrencilikte ne yaşadığını, nasıl zorluklar içinde olduğunu ben de İstanbul'da üniversite hayatı geçmiş birisi olarak biliyorum, yaşadım, arkadaşlarımdan gördüm, dayanışmalarımız oldu, birbirimizi desteklemelerimiz oldu. Ama bu zaman diliminde bu biraz daha büyüdü. Bu noktada biz üniversitede yakın noktaları seçerek, işte Avcılar'dan Sultanahmet'e veya bir diğer noktalara varıncaya kadar oralarda Kent Lokantası hizmet ağımızı büyütüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde mutlaka yer bulalım demiştik ve tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin özel bir durumu var. Yani bugün Türkiye'nin göz bebeği ve dünya ölçeğinde önemli üniversitelerimizden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi, ne yazık ki son dönemde eğitimin dışında birçok konuyla toplumun gündeminde. Bu konu asla bizi mutlu edecek bir konu değil, gündem değil. Ne yazık ki okuldaki usule uygun olmayan, geleneğine uygun olmayan, zoraki atamalarla, üniversitenin yıllardır ortaya koymuş olduğu güçlü gelişimini tıkayan başka bir yöne evrilen öğrencilerini, akademisyenlerini yok sayan bir akılla siyasi iradenin, üniversiteye hükmetmesiyle kötü bir sürece doğru sürüklendi" diye konuştu.

"KENT LOKANTALARINI BAŞKA BİR MİSYONLA VATANDAŞIMIZA SUNARIZ" İBB Başkanı İmamoğlu, "Başka şeylerde de düşünüyoruz. Yine aramızda Boğaziçi Üniversitesi mezunu arkadaşlarım var. Vakıfta görevli arkadaşlarım var. Meclis üyesi arkadaşlarım var. Bürokrasiden arkadaşlarım var. Onlarla da yine bu sorunu çözüme kavuşturan ve 'Kaybettiği vakti tekrar Boğaziçi'ne nasıl kazandırırız' ı, ortaya koyan bir çalışmanın içinde olduğumuzu ifade edeyim. Tabii bütün bunlar iyileşmesi için bu siyasi iradenin kurumlara hükmetmesinin sona ermesi lazım, üniversitenin özgürlüğünün, bağımsızlığını oradaki o özgün aklın gençlerini kendilerini ifade edebilmelerindeki engellerin kaldırıldığı sürecin, aslında gelişime nasıl katkı sunduğunu biliyoruz. Bunların olması bunların daha yoluna koyulması için tarihi bir Pazar gününe geldik. Buraya gençlerin toplumun her kesimini çok ciddi düşünüp bu şekilde her kuruma müdahaleyi kendine yol ve yöntem olarak tespit etmiş bir sistemi artık bu ülkenin gündeminden kaldırmalarının ve değişimin zamanı geldiğini düşünüyorum. ve bu tabii ki ekonomimizi de iyileştirsin inşallah. Ülkemizin her gencinin ekonomik sorunlarının kalmadığı günleri görürüz. O zaman Kent Lokantalarını başka bir misyonla vatandaşımıza sunarız" diye konuştu.