Ekin Uzunlar, Çorum Belediyesi Yaz Konserleri'nde Sahne Aldı

Karadeniz müziğinin başarılı ismi Ekin Uzunlar, Çorum Belediyesi'nin yaz konserleri çerçevesinde sahne aldı. Ekin Uzunlar, muhteşem sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Belediyesi'nin yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Çorum'da Semicenk'in ardından bu defa Ekin Uzunlar fırtınası esti. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumu ve kemençesiyle Karadeniz müziğinin başarılı ismi Ekin Uzunlar, Kadeş Barış Meydanı'nda muhteşem bir konserle sahne aldı. Sevilen şarkılarını kemençesi eşliğinde seslendiren Uzunlar'a hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda sanatçıya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi yaz konserlerinin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. Başkan Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir'i Çorum halkıyla buluşturacaklarını duyurdu. - ÇORUM