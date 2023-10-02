Ehliyetsiz sürücü ve ağabeyi tutuklandı

Bursa'da bir kişinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile ağabeyi tutuklandı.

Bursa'da bir kişinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile ağabeyi tutuklandı.

Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü Maaz E. (17) ile yanındaki ağabeyi Mustafa E. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay

Mustafa E. ve Maaz E'nin bulunduğu 34 GLK 879 plakalı otomobil dün, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak zeytinlik alana düşen İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İslamoğlu'na çarptıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde bulmuştu.

Olay sonrasında taksiye binerek İnegöl istikametine gittiği belirlenen zanlılar Mustafa E. ve Maaz E. ekiplerce gözaltına alınmıştı.