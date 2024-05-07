Eğil ilçesinde turizm potansiyeli geliştirildi

Diyarbakır'ın tarih, kültür ve manevi değerleri ile ön plana çıkan Eğil ilçesinin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla "Kırsal Turizm Tanıtım Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde ilçenin yerli ve yabancı turist potansiyelinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, Kralkızı Baraj Gölü kıyısında yapıldı.

Kentteki turizm paydaşları ile fikir alışverişinin yapıldığı etkinlikte konuşan Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, ilçe turizmini geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Turizmde bir marka olan Diyarbakır'ın tüm dünyanın bildiği, konuştuğu, gelip gördüğü veya görmek için plan yaptığı bir kent olduğunu belirten Hülür, Eğil ilçesinin de turizm anlamında kentin gözbebeği olduğunu kaydetti.

İlçe turizmini canlandırıp tüm dünyaya hitap edecek duruma getirmek amacıyla yoğun çalışmalar başlattıklarını dile getiren Hülür, şunları aktardı:

"Burada turizmin gelişmesi hem Diyarbakır hem de bölgeyi rahatlatacaktır. Özellikle geçen aylarda lansmanı yapılan projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak bütçesi yaklaşık 1 milyar lira olan 'Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi'. Bu proje ile baraj kenarı, kale ve Peygamberler Tepesi'ne giden güzergahtaki birçok noktayı tekrar yapılandıracağız. Bu proje ile birlikte inanıyorum ki, şu anda Eğil'e geldiğini bildiğimiz 400 bin olan misafir sayımız 1 milyonu bulacak."

Hülür, "Eğil ve Dicle Nehri Çevre Düzenleme Projesi"nin yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, enerjisini güneşten alan elektrikli teknelerle gezdi.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler ve turizm paydaşları katıldı.