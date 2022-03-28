Efes Antik Kenti'nde bulunan ana tanrıça steli ilk kez sergide

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 200 yıllık mermerden stel (levha), ilk kez sergilenmeye başladı. Kabartma tekniğiyle işlenen eser üzerinde ana tanrıça Kybele ve aslanları bulunuyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen '12 Ay, 12 Sergi' projesiyle müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı. Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrinle etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Bu ay düzenlenen sergide, Efes Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin 200 yıllık stel yer aldı. Kabartma tekniğiyle işlenen ve ilk kez sergilenen eserin üzerinde ana tanrıça Kybele, 2 aslan ve 2 kişinin tasviri bulunuyor.