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Edremit'te Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, Kazdağları'nın eteklerindeki ormanlık alanda 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangına 30 yangın işçisi ve 30 gönüllü müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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