Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dünyanın büyük bir bölümünde emekçilerin, 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladığını belirten Makasçı, "Bugün dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşarak ekmeğimizin her gün küçülmesine, adalet terazisinin bozulmasına en temel hak ve özgürlüklerimizin gasbedilmesine hep bir ağızdan 'dur' diyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

Öte yandan HAK-İŞ Edirne İl Başkanlığı üyeleri de Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'müz Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan İl Başkanı Emre Promet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlu olmasını diledi.

HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Promet, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, vergide adaletin sağlanması, enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, işsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, emeklilerimizin asgari geçim şartlarının sağlanması, kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Lüleburgaz eski hükümet konağı önünde toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Sen Lüleburgaz Temsilcisi Selda İtak, konuşmasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden İtak, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, bir süre slogan atan grup, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

Tekirdağ'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.