Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ergin Ataman hakkında araştırmalar yapılıyor. Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi!

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Halil Ergin Ataman (d. 7 Ocak 1966; İstanbul), Türk basketbol antrenörü ve eski basketbolcudur. A1 Ethnikis ve EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un baş antrenörüdür. Aynı zamanda Türkiye millî basketbol takımını çalıştırmaktadır.

2002 yılında İtalyan kulübü Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası'nı kazandı. 2012'de Beşiktaş ile EuroChallange ve 2016'da Galatasaray ile EuroCup kazandı. 2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague kupasını kaldırdı. Turnuvayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü oldu ve 2021'de EuroLeague Yılın Koçu seçildi. Aynı zamanda Dušan Ivkovic ile Aíto García Reneses ile birlikte Avrupa'nın dört farklı kupasını da kazanan üçüncü antrenör oldu.

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. 1996 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Koçluk kariyeri

Antrenörlük kariyerine, Eczacıbaşı altyapısında başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.

1997 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye millî basketbol takımında Ercüment Sunter'in yardımcısı olarak millî takım antrenörlüğünü yaptı. 1998-99 sezonunda basketbol antrenörlüğü konusunda incelemeler yapmak üzere bir sene süreyle ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bulundu.

Efes Pilsen ile 2000 yılında Avrupa Liginde final-four oynamıştır.

2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2006 yılında Ülkerspor'u çalıştırdığı dönemde magazin basınına konu olan özel hayatı nedeniyle takımı ile sezon içinde yollarını ayırdı.[3] Bunun üzerine sezon ortasında tekrar İtalya Basketbol Ligi'nde çalışmaya başladı ve sezon sonunda kadar Climamio Bologna ile sözleşme imzaladı.

2007-08 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaştı.[5] Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek final oynadı. Sezon sonu görevinden ayrıldı.