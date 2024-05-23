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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 23 Mayıs tarihli son bölümünün canlı izleme linki yayınlandı. Programda neler olduğunu merak eden izleyiciler, canlı izleme linki üzerinden son bölümü takip edebilirler.

Müge Anlı'nın 23 Mayıs'taki canlı yayınına dair izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde, Şaban Ataş'ın katillerinin yakalanıp tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, programın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Sevgilisinden aldığı evi geri vereceğini söyledi. Sözünü tutmadı, izini kaybettirdi.
  • Aldığı eve karşılık 2 milyon TL'lik tarla vereceğini söylemişti, iddiaların odağındaki sevgili sözünü tutmadı izini kaybettirdi. Sözünü tutmayan ismin eşi konuştu. Eşinin hesabında 1 milyon TL'den fazla para gördüğünü ama üzerinde bloke var dediğini söyledi. Çok yalan söylediğini sözlerine ekleyen kadın, sürekli sosyal medyada dolaşırdı dedi.
  • 56 yaşındaki kadının sevgilisini tanıyan tanık konuştu. ''Hastayım dedi, insanlardan para topladı''
  • Ayten Akyol'u evinden eden sevgilisini tanıyan kişi konuştu. iddiası dolandırıcı olduğu söylenen Ayten Akyol'un sevgilisinin geçimini inanç sömürücüğüyle sağladığı yönündeydi. İddia o ki, Ayten Akyol'un sevgilisi hem oğlunun engelli maaşıyla hayatını idam ettiriyor hem de kendisinin hasta olduğunu söyleyerek yardım topluyordu.
  • 36 yaşındaki İsmail Demir'den 28 gündür haber yok. 50 bin TL'lik hediyeler ve şüpheler.
  • 36 yaşındaki İsmail Demir'in arkadaşı canlı yayında ailesiyle yüzleşiyor. Ayşe Hanım, İsmail Demir kaybolduğunda polise gittiğini başvuru yapamadığını söyledi. Ailesinin tuhaf davranış sergilediğini iddia etti. Canlı yayındaki kardeşi ise Ayşe Hanım'ın sosyal medyadan çok yüksek paralar kazandığını ama İsmail'in çok düşük kazandığını söyledi. Ayşe Hanım bu iddiaları yalanladı.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Müge Anlı Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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