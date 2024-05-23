Üye Girişi
Haberler

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 23 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 23 Mayıs tarihindeki sayaç, okulların ne zaman, hangi tarihte kapanıyor bunu gösteriyor. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (23 Mayıs) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (23 Mayıs) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 23 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanması 22 gün vardır. Buna göre 22 gün sonra okullar kapanacaktır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Tatil Gündem Eğitim Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Bakmadan Geçme

23 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 23 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza raporu E-devlet sorgula! Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl yazılır? Resmi Gazete bugün (23 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 23 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi! LoL çöktü mü? 23 Mayıs LoL giriş ekranı neden açılmıyor? Vedat Zorba kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba nereli, memleketi neresi? Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı? 23 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title