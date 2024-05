LoL çöktü mü? 23 Mayıs LoL giriş ekranı neden açılmıyor?

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. LoL oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, LoL çöktü mü? League of Legends 23 Mayıs oyuna giriş yapılmıyor mu? League of Legends sunucuları çöktü mü? LoL çöktü mü? LoL giriş ekranı neden açılmıyor? League of Legends 23 Mayıs oyuna giriş yapılmıyor mu? LoL sunucuları çöktü mü, oyna butonu neden yok?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

LOL oyununda çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

