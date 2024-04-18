Edirne Emniyet Müdürlüğü Denetim Yaptı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 8 ilçede 19 ekip ve 56 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 665 kişi ve 210 araç kontrol edildi, 7 araç trafikten men edilirken 42 araç sürücüsüne 93 bin 17 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri denetimlerinde 2 kişinin yoklama kaçağı olduğunu tespit etti, bu kişilerin haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kasksız motosiklet sürücülerine kaskını tedarik etmeden trafiğe çıkmalarına müsaade edilmedi.

Denetim noktalarını Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ziyaret ederek bilgi aldı.