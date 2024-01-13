Üye Girişi
Haberler

Edirne'de tır ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Ş'nin kullandığı CT 36 ATI Romanya plakalı tır, Sinanköy yakınlarında M.K'nin idaresindeki 22 ABV 825 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerin olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Lalapaşa Romanya Edirne İtfaiye Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title