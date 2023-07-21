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Edirne'de Tarla Yangınında Saman Balyaları ve Arı Kovanları Yandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Demirhanlı köyünde çıkan tarla yangınında 50 saman balyası ve 100 arı kovanı yandı. İtfaiye ekipleri müdahale edemediği yangını arıcılar söndürdü.

Edirne'de çıkan tarla yangınında tanesi 250 kilogram ağırlığındaki 50 saman balyası ve 100 arı kovanı yandı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyünde Mustafa Göktaş'a ait tarladaki samanların balya haline getirildiği sırada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Anızın yanmasıyla tarlada dağınık halde bulunan her biri 250 kilogram ağırlığındaki balyalar da tutuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Edirne ve Süloğlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylüler de traktörlerle tarlayı sürerek yangının büyümesini önlemeye çalıştı.

Yanan kovanları arıcılar söndürdü

Öte yandan yangın, tarlanın yanında bulunan Balıkesirli bir gezginci arıcıya ait kulübe ve kovanlara da sıçradı.

Kulübe kullanılmaz hale gelirken 100 kovan da yandı.

Çevredeki arıcılar, maskelerini giyerek kovanları yangından kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin, kovanlardan çıkan arılar nedeniyle müdahale edemediği yangını, itfaiyecilerin tarifiyle arıcılar söndürdü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Mustafa Göktaş İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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