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Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesinde Hisarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kazı sırasında 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı ve çeşitli malzemelere el koydu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Hisarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 şüpheliyi kazı sırasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı telsiz, keser, çapa, ip merdiven, 2 kova, 2 gaz maskesi, 3 kafa lambası, toz maskesi ve eldivenlere el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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