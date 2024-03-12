Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okuma, oratoryo sunumu ve ödül töreni gerçekleştirildi. Programa birçok siyasi ve askeri yetkili, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Edirne Sosyal Lisesi öğrencileri "Türk'ün özü, Akif'in sözü" adlı oratoryoyu sundu.
Okulun öğrencilerinden Mehmet Konukseven, Taceddin Dergahında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı anı canlandırdı.
Konukseven ve öğrencilerin performansı salondan alkış aldı.
Programda İstiklal Marşı okuma, kompozisyon ve mektup yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.
İstiklal Marşı okuma birincisi Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Zehra Sare Sorak, marşın 10 kıtasını okudu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, sahneye çıkarak öğrencileri tek tek tebrik etti.
Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.