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Edirne'de hortum çatıları uçurdu: Ağaç ve direkleri devirdi

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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi. İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık köyleri ile Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi. Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Belediye, İpsala Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de hortum çatıları uçurdu: Ağaç ve direkleri devirdi

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık köyleri ile Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi. Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Belediye, İpsala Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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