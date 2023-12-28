Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İpsala ilçesinde yakalanan hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, İpsala ilçesinde 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.