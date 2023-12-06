Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 11 Kişi Yakalandı
Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı. Operasyonlarda 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 11 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca define kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kazı malzemesi ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 11 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Define kaçakçılarına yönelik çalışmalarda ise 9 kazı malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.