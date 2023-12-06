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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 11 Kişi Yakalandı

6 Aralık 2023 12:03 Son Güncelleme: 12:04 Abone Ol

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı. Operasyonlarda 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 11 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca define kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kazı malzemesi ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.