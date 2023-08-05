Düşünceli hırsızlar camide sadaka kutusunu çaldı

Edirne'de bir camide bulunan sadaka kutusu ve hoparlörün çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlar, camiye girişte halıların kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkardı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek şüphelileri yakaladı.

'Düşünceli hırsızlar' kamerada...Camideki sadaka kutusunu çalan hırsızlar, halılar kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE - Edirne'de bir camide bulunan sadaka kutusunun ve hoparlörün çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Camiye giriş esnasında halılar batmasın diye hırsızlardan ikisinin ayakkabılarını çıkardığı görüldü.

Alınan bilgilere göre, Edirne Şeyh Çelebi Camine gelen yaşı küçük 3 hırsız, kimsenin olmadığı esnada caminin içine girdiler. İmamın odasının kapısını zorlayıp açan hırsızlar, odada bulunan sadaka kutusunu ve mikrofonlu hoparlörü çalıp hızlıca camiden kaçtılar.

Camiye geldiğinde kapıların açık olduğunu gören cami müezzini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızların camiye gelip kapıyı zorla açtığını ve sadaka kutusuyla birlikte mikrofonlu hoparlörü çaldığını gören müezzin, polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Camiye giren üç hırsızdan ikisinin girişte ayakkabısını çıkardığı birinin ise caminin içinde ayakkabıyla dolaştığı kameralara yansıdı. Hırsızların imamın odasının kapısını zorlayıp içeri girdikleri daha sonra güvenlik kamerasını devre dışı bıraktıkları görüldü.