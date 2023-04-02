Dünya Sağlık Fuarı, Çin'in Wuhan Kentinde Başlıyor

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde uluslararası bir sağlık fuarı açılacak.

4 gün sürecek Dünya Sağlık Fuarı'na 1.000'den fazla işletmenin yanı sıra akademisyenler, hastane başhekimleri ve uzmanlar katılacak.

Fuara tıbbi cihazlar, biyokimyasal tıp ve geleneksel tıp gibi alanlarda 1.000'den fazla katılımcı iştirak edecek. Çok sayıda katılımcıyı ağırlamak için fuar alanı 90.000 metrekareye yayılacak.

Etkinlik süresince tematik forumlar gibi başka etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Hubei eyalet yönetimi, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Wuhan belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu yılki etkinlik, bu türdeki bir fuarın 5. örneği olma özelliğini taşıyor.