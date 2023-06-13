Düğün konvoyundan çıkan silah sesleri 8 yaşındaki kızın odasına isabet etti

Esenler'de düğün konvoyundan çıkan silah sesleri sonucu saçmalar 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Olayın ardından aile polise haber verirken, ekipler şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, pazar akşam saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Öte yandan düğün konvoyunun görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.